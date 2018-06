Dresden (SID) - Der deutsche Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund bangt vor dem Bundesliga-Gastspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV um den Einsatz von Nuri Sahin. Der Mittelfeldspieler laboriert an einem "leichten Muskelfaserriss", wie es BVB-Sportdirektor Michael Zorc im Vorfeld des Pokal-Achtelfinales beim Drittligisten Dynamo Dresden bei Sky beschrieb.

Beim Auftritt in Sachsen fehlte auch Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang, der nach dem Revierderby am Samstag gegen Schalke 04 (3:0) über Rückenbeschwerden klagte. Sein Einsatz in Hamburg ist jedoch laut Zorc nicht gefährdet.