Moskau (dpa) - Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden würde seinem Anwalt zufolge gerne in seine Heimat zurückkehren. "Wir tun alles nur Mögliche, um diese Frage zu lösen", sagte der Anwalt der Agentur Interfax in Moskau. Russische und US-Anwälte seien dabei, juristische Fragen zu klären. Snowden hatte die Überwachungspraktiken des US-Geheimdienstes NSA enthüllt. Er lebt seit Juni 2013 nach einer wochenlangen Zitterpartie in der russischen Hauptstadt. Im Sommer 2014 erhielt er eine Aufenthaltsgenehmigung für drei Jahre.

