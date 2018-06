Brüssel (AFP) Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) will sich in den kommenden fünf Jahren im Krisenland Griechenland engagieren. Die in London ansässige Bank komme damit einer Bitte der griechischen Regierung nach und habe Investitionen bis Ende 2020 beschlossen, teilte EBRD-Präsident Suma Chakrabarti am Dienstag in Brüssel mit. Ziel sei es, die Reformen des Landes und eine "Rückkehr zum Wachstum" durch eine Stärkung der Privatwirtschaft zu unterstützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.