München (dpa) - Mit einer frech-fröhlichen Discoparty hat die US-Popsängerin Kate Perry in München ihre Deutschland-Tour begonnen. Mit einer rasanten, schrill-bunten Show versetzte sie ihre Fans in der so gut wie ausverkauften Olympiahalle in Ekstase. Zwei Stunden wirbelte die Sängerin über die Bühne und präsentierte Hits wie "Roar" und "Dark Horse" des aktuellen Albums "Prism" sowie ältere Chartknaller wie "I Kissed A Girl". 80 Millionen Singles hat Katy Perry verkauft, bei Twitter folgen ihr 66 Millionen Fans.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.