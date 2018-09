Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen (AFP) Siebeneinhalb Monate nach dem mutmaßlichen Abschuss der Malaysia-Airlines-Maschine MH17 über der Ostukraine haben Angehörige der 298 Todesopfer die Wrackteile von Nahem in Augenschein nehmen dürfen. Der niederländische Luftwaffenstützpunkt Gilze-Rijen öffnete am Dienstag seine Tore für die Angehörigen, wie die mit der Untersuchung des Absturzes befasste niederländische Sicherheitsbehörde mitteilte. Die Wrackteile der am 17. Juli abgestürzten Boeing 777 waren im Dezember auf den Stützpunkt im Norden des Landes gebracht worden, um die Absturzursache genauer zu untersuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.