Moskau (AFP) Der Zustand der seit Juni in Moskau inhaftierten ukrainischen Luftwaffen-Pilotin Nadja Sawtschenko ist nach Angaben der russischen Behörden stabil. Sobald es "ernsthafte Komplikationen" gebe, werde die 33-Jährige in ein Krankenhaus verlegt, teilte die Strafvollzugsbehörde am Dienstag in Moskau mit. Die Hubschrauberpilotin befindet sich seit Mitte Dezember im Hungerstreik. Ein Mitglied des Menschenrechtsrats des Kreml hatte vergangene Woche gesagt, Sawtschenkos Gesundheitszustand habe sich bedrohlich verschlechtert. Die junge Frau könne "innerhalb weniger Tage sterben" und müsse in Hausarrest verlegt werden.

