Berlin (AFP) Die SPD stößt mit ihren Plänen für ein neues Einwanderungssystem nach kanadischem Vorbild bei den Koalitionspartnern CDU und CSU auf Ablehnung. Sie sehe "keine Notwendigkeit, an den jetzigen gesetzlichen Regelungen etwas zu verändern", sagte CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt am Dienstag in Berlin. Es gebe "überhaupt keinen Handlungsbedarf". Die Vorschläge der SPD seien "planwirtschaftlich" und brächten "keine Verbesserung der jetzigen Situation".

