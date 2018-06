Phnom Penh (AFP) Vor dem von der UNO unterstützten Sondertribunal in Kambodscha soll zwei weiteren Ex-Funktionären der Roten Khmer der Prozess gemacht werden. Gegen den Willen eines einheimischen Kollegen leitete ein internationaler Ermittlungsrichter am Dienstag Verfahren gegen den damaligen Marinekommandeur Meas Muth und die frühere Bezirksverantwortliche Im Chaem ein, wie das Gericht in einer Erklärung mitteilte. Beide sollen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben, standen allerdings nicht in der ersten Reihe der Roten Khmer.

