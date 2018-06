Washington (AFP) Auf dem hart umkämpften Smartphone-Markt hat der US-Konzern Apple seinem südkoreanischen Rivalen Samsung den Spitzenplatz abgejagt. Im vierten Quartal 2014 habe Apple beim Smartphone-Verkauf an Endverbraucher einen Marktanteil von 20,4 Prozent gehabt und damit Samsung hinter sich gelassen, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung des Branchendienstes Gartner. Der kalifornische Telekommunikationsriese verkaufte demnach in dem Zeitraum 74,8 Millionen Smartphones. Samsung sei mit 19,9 Prozent Marktanteil und 73 Millionen verkauften Geräten nur noch der zweitgrößte Anbieter.

