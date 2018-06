Los Angeles (AFP) In Kalifornien ist eine junge Lehrerin von ihren Schülern erhängt im Klassenzimmer aufgefunden worden. Nach Angaben der Polizei machten die Schüler die schreckliche Entdeckung, als sie am Montagmorgen zum Unterricht an der El Dorado High School in Placentia südöstlich von Los Angeles eintrafen. Gemeinsam mit einem Lehrer machten sie die junge Frau los und legten sie auf den Boden - die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten aber nur noch den Tod der 31-Jährigen feststellen.

