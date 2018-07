Washington (AFP) Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat in einer Rede vor dem US-Kongress vor einer atomaren Bewaffnung des Iran gewarnt. Die Führung in Teheran stelle eine große Bedrohung nicht nur für Israel, sondern für "den Frieden in der ganzen Welt" dar, sagte Netanjahu am Dienstag in Washington. Das von der US-Regierung angestrebte internationale Abkommen über das iranische Atomprogramm werde Teheran nicht von der Entwicklung von Atomwaffen abhalten, sondern eine iranische Atombombe "beinahe garantieren".

