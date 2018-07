New York (AFP) US-Geheimdienstdirektor James Clapper hat Befürchtungen geäußert, dass die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die schwierige Lage syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge für Rekrutierungszwecke ausnutzt. Er sagte am Montag bei einer Veranstaltung der Organisation Council on Foreign Relations in New York, Millionen Flüchtlinge seien in den Nachbarländern Libanon und Jordanien sowie in der Türkei "riesigen Belastungen" ausgesetzt. Viele lebten unter verheerenden Bedingungen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.