New York (AFP) Die frühere US-Außenministerin Hillary Clinton hat einem Pressebericht zufolge während ihrer vierjährigen Amtszeit kein offizielles E-Mail-Konto gehabt und daher auch für ihre diplomatische Korrespondenz ihre private Adresse benutzt. Durch die Benutzung des weniger gesicherten E-Mail-Kontos habe sie womöglich gegen Gesetze verstoßen, berichtete die "New York Times" am Montag. Ihre Mitarbeiter hätten keine Schritte ergriffen, um sicherzustellen, dass ihre E-Mails auf Servern des Außenministeriums gespeichert wurden. Dies sei jedoch von Bundesgesetzen vorgeschrieben.

