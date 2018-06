München (AFP) Bayern will mehr als 2200 Arbeitsplätze von Beamten und Landes-Angestellten sowie 930 Studienplätze aus den städtischen Ballungsräumen in ländliche Gebiete verlagern. Damit ist das am Mittwoch einstimmig vom bayerischen Kabinett in München beschlossene Konzept des bayerischen Finanz- und Heimatministers Markus Söder (CSU) noch um mehrere hundert Stellen umfangreicher als ursprünglich erwartet. Insgesamt werden über fünfzig Behörden und staatliche Einrichtungen, darunter auch Hochschulfakultäten, verlagert. Es soll dabei aber keine Zwangsversetzungen von Beamten geben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.