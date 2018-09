Berlin (AFP) Der CDU-Politiker Elmar Brok sieht Hinweise, "dass sich Russland zu einer Diktatur entwickelt". Das dort herrschende "System Putin" führe dazu, dass "die Opposition Angst haben muss", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Europaparlaments der "Passauer Neuen Presse" vom Mittwoch vor dem Hintergrund des Mordes an dem russischen Oppositionspolitiker Boris Nemzow. Nemzow war am Freitagabend in Moskau in Sichtweite des Kreml von Unbekannten erschossen worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.