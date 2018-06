Bonn (AFP) Der Postbus steuert demnächst doppelt so viele Ziele an wie bisher. Die Deutsche Post teilte am Mittwoch mit, ihr Fernbusnetz ab Mitte Mai zu erweitern. Dann fahre der Postbus 120 Orte an, statt bisher 60. Neu hinzu kommen demnach unter anderem Fahrten nach Lüneburg, Tübingen, Kaiserslautern, Saarbrücken, Halle und Görlitz. Zudem nehme der Postbus auf ausgewählten Strecken wie zum Beispiel auf der Verbindung Berlin-Leipzig-München Nachtfahrten in sein Angebot auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.