Köln (AFP) Nana Mouskouri bekommt für ihr Lebenswerk einen Echo. Der aus Griechenland stammenden Sängerin werde der Musikpreis am 26. März in Berlin verliehen, teilte die Deutsche Phono-Akademie am Mittwoch in Köln mit. Mouskouri habe als Künstlerin die internationale Musikszene im Laufe ihrer mittlerweile sechs Jahrzehnte währenden Karriere sowohl genre- als auch länderübergreifend nachhaltig geprägt, begründete die Phono-Akademie die Entscheidung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.