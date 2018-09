Paris (AFP) Wien ist einer Untersuchung zufolge die Großstadt mit der weltweit höchsten Lebensqualität. Die österreichische Hauptstadt landet in einer am Mittwoch von dem Beratungsunternehmen Mercer veröffentlichten Rangliste vor der Schweizer Bankenstadt Zürich und der neuseeländischen Großstadt Auckland. Deutschland ist unter den zehn Städten mit der höchsten Lebensqualität gleich drei Mal vertreten: München kommt auf Platz vier, Düsseldorf auf Platz sechs und Frankfurt am Main auf Platz sieben. Berlin steht an 14., Hamburg an 16. und Stuttgart an 21. Stelle.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.