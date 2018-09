Los Angeles (dpa) - Der französische Starregisseur und Drehbuchautor Luc Besson (55, "Lucy") holt den Australier Sullivan Stapleton (37, "300: Rise of an Empire") für sein nächsten Projekt vor die Kamera.

Wie das Kinoportal "Deadline.com" berichtet, soll er in "The Lake" eine Gruppe von Navy-Seal-Soldaten anführen, die in einem See im Kriegsgebiet von Serbien einen verborgenen Schatz aufspüren. Die Dreharbeiten sollen im April unter der Regie von Steven Quale ("Storm Hunters") beginnen. Besson und "The Equalizer"-Autor Richard Wenk liefern das Drehbuch. Zuletzt brachte Besson mit seiner Firma EuropaCorp das Finale der "Taken"-Trilogie mit Liam Neeson als Ex-CIA-Agent in die Kinos.