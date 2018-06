Berlin (dpa) - In zentralen finanzpolitischen Fragen gibt es Streit in der großen Koalition. Nach den Plänen von CDU-Finanzminister Wolfgang Schäuble soll das Kindergeld in diesem Jahr nur um vier Euro und 2016 um weitere zwei Euro erhöht werden. Dies wies SPD-Familienministerin Manuela Schwesig als unzureichend zurück. Auch die Zukunft des Solidaritätszuschlages ab 2020 bleibt umstritten. Die SPD und mehrere Bundesländer lehnen die Pläne von Kanzlerin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer ab, den "Soli" nach dem Jahr 2020 schrittweise abzubauen.

