Villarreal (SID) - Der FC Barcelona steht wie im Vorjahr und zum 37. Mal insgesamt im Finale des spanischen Fußball-Pokals. Die Katalanen gewannen auch das Halbfinal-Rückspiel gegen den Liga-Konkurrenten FC Villarreal mit 3:1 (1:1), nachdem sie bereits das erste Duell im heimischen Stadion mit 3:1 für sich entschieden hatten.

Der Brasilianer Neymar (3.) hatte Barca mit dem Ex-Gladbacher Marc-André ter Stegen im Tor in Führung geschossen, bevor Jonathan Dos Santos (39.) der Ausgleich für die Gastgeber gelang. Luis Suárez (73.) brachte den Tabellenzweiten der Primera Division erneut in Führung, nachdem zuvor Villarreals Pina (63.) wegen eines brutalen Fouls an Neymar die Rote Karte gesehen hatte. Erneut Neymar (87.) setzte den Schlusspunkt.

Der Gegner für das Endspiel am 30. Mai wird am späten Mittwochabend in der Begegnung Espanyol Barcelona gegen Athletic Bilbao ermittelt. Das Hinspiel endete 1:1.