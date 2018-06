Augsburg (SID) - Julian Schieber vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC ist erfolgreich am linken Knie operiert worden. Beim Eingriff in Augsburg wurde ein Teil des Knorpels entfernt. Ob der 26-Jährige in dieser Saison noch einmal für die Berliner zum Einsatz kommen kann, ist offen.

"Das Knie braucht jetzt erst einmal einige Wochen Ruhe", sagte Schieber: "Prognosen sind schwierig ? außerdem will ich mich da jetzt auch nicht gleich am ersten Tag unter Druck setzen." Schieber ist mit sieben Toren erfolgreichster Hertha-Torschütze.