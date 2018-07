Hamburg (dpa) - Der frühere SPD-Bundeskanzler Helmut Schmidt hat öffentlich eine außereheliche Affäre zugegeben. "Ich hatte eine Beziehung zu einer anderen Frau", schreibt der Altkanzler in seinem neuen Buch "Was ich noch sagen wollte", aus dem der "Stern" zitiert. Das Buch erscheint knapp fünf Jahre nach dem Tod von Loki Schmidt. Die beiden waren 68 Jahre miteinander verheiratet. Das Verhältnis zu der Geliebten war offenbar so eng, dass ihm seine Frau die Trennung anbot. Für ihn sei das eine "ganz und gar abwegige Idee" gewesen.

