New York (AFP) Der UN-Sicherheitsrat hat die Tuareg-Rebellen im Norden Malis aufgefordert, den am Wochenende in Algier ausgehandelten Friedensvertrag mit der Regierung des westafrikanischen Landes zu unterzeichnen. Die Vereinbarung sei "ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einem umfassenden und inklusiven Abkommen für einen anhaltenden Frieden in Mali", sagte der französische UN-Botschafter François Delattre, der dem Sicherheitsrat derzeit vorsteht, am Mittwoch in New York. Die Tuareg-Rebellengruppen seien daher aufgefordert, das Abkommen zu unterstützen. Außerdem sollten alle Beteiligten sich für die Umsetzung der Vereinbarung einsetzen.

