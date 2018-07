Boston (AFP) Die Anwältin von Dschochar Zarnajew hat die Beteiligung ihres Mandanten an dem Bombenanschlag auf den Bostoner Marathonlauf vor knapp zwei Jahren eingeräumt. "Er war es", sagte Strafverteidigerin Judy Clarke am Mittwoch in ihrem Eröffnungsplädoyer vor einem Bundesgericht in der US-Ostküstenstadt. Allerdings habe Zarnajew unter dem Einfluss seines älteren Bruders Tamerlan gestanden, der nach dem Anschlag bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei getötet wurde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.