Berlin (AFP) Antisemitischen Straftaten in Deutschland gehen in den allermeisten Fällen auf das Konto von Rechtsextremisten: Von den 1275 Delikten dieser Art, die 2013 behördlich erfasst wurden, seien 1218 der politisch motivierten Kriminalität von Rechts zuzuordnen, wie aus der AFP am Donnerstag vorliegenden Regierungsantwort auf eine Anfrage der Grünen hervorgeht. 31 der Taten werden Ausländern zugeschrieben, 26 anderen Urhebern.

