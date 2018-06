Wiesbaden (AFP) Durchschnittlich 362 Euro haben Beschäftigte in Deutschland 2012 in ihre betriebliche Altersvorsorge investiert - das waren 0,9 Prozent der Bruttojahresverdienste. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte, entsprach dies hochgerechnet auf alle Beschäftigten in Deutschland einem Gesamtvolumen von 9,5 Milliarden Euro. Dies ermittelten die Statistiker im Zuge der alle vier Jahre vorgenommenen Arbeitskostenerhebung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.