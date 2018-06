Berlin (AFP) Ein fußballspielender Christus ist in der Werbung statthaft - Sexismus dagegen eher nicht: Mit 387 einzelnen Werbemaßnahmen hat sich der Deutsche Werberat im vergangenen Jahr auf Drängen der Verbraucher befasst, 14 Prozent mehr als im Jahr davor, teilte das Gremium am Donnerstag in Berlin mit. In 97 Fällen löste die Kritik eine Änderung oder gar einen ganzen Stopp der Kampagne aus.

