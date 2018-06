Singapur (AFP) In Singapur sind zwei Graffiti-Sprayer aus Deutschland am Donnerstag zu einer Haftstrafe und Stockhieben wegen Vandalismus verurteilt worden. "Die Strafe liegt bei insgesamt neun Monaten Haft und den obligatorischen drei Stockhieben", erklärte Richter Liew Thiam Leng. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Deutschen waren im November in ein U-Bahn-Depot in Singapur eingedrungen und hatten einen Waggon mit Graffiti besprüht. Beide hatten sich schuldig bekannt und vor der Urteilsverkündung um Gnade gebeten. Ihre Tat bezeichneten sie als "dummen Fehler".

