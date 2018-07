Berlin (AFP) Der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch in Deutschland hat im vergangenen Jahr den bisherigen Rekordstand von 27,8 Prozent erreicht. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag in Berlin mit. "Damit wurde aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erstmals mehr Strom produziert als aus Braunkohle", erklärte Staatssekretär Rainer Baake.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.