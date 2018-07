Düsseldorf (AFP) Nach einem nur mäßigen Anstieg in den vergangenen Jahren hat sich der Frauenanteil in den Vorstandsetagen der größten deutschen Aktienunternehmen zuletzt wieder verringert. Ende 2014 lag der Frauenanteil in den Vorständen der im Dax, MDax, SDax und TecDax gelisteten 160 deutschen Unternehmen bei 5,5 Prozent, ergab eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlichte Untersuchung. Ende 2013 lag der Frauenanteil noch bei 6,2 Prozent.

