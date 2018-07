Berlin (AFP) Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele fordert eine umfassende Untersuchung des Wasserschadens an der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes in Berlin. "Das muss aufgeklärt werden", sagte Ströbele der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in Berlin. Die neue Zentrale des Auslandsgeheimdienstes sei schließlich "nicht irgendein Gebäude", sagte der Bundestagsabgeordnete, der die Grünen in dem für die Geheimdienste zuständigen Parlamentarischen Kontrollgremium (PKGr) vertritt.

