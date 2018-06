Dakar (SID) - Der ehemalige Fußballprofi Aliou Cisse ist neuer Nationaltrainer in seiner Heimat Senegal. Der 38-Jährige, der 35 Länderspiele für die Westafrikaner absolviert hat und zwischenzeitlich Kapitän war, erhielt einen Vertrag über vier Jahre.

Cisse, der in seiner aktiven Zeit hauptsächlich in Frankreich und England aktiv war, tritt die Nachfolge von Alain Giresse an. Der 62-jährige Franzose war nach dem enttäuschenden Vorrundenaus beim Afrika-Cup zu Jahresbeginn entlassen worden.