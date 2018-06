London (AFP) Eine Toilette als Stromquelle: Britische Wissenschaftler haben am Donnerstag ein WC in Betrieb genommen, das künftig als umweltschonender und günstiger Energielieferant dienen soll. Möglich wird dies durch mikrobielle Brennstoffzellen, in denen durch die Zersetzung von Urin Strom erzeugt wird.

