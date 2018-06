New York (AFP) Pink-Floyd-Gitarrist David Gilmour will ein neues Solo-Album veröffentlichten und im Herbst auf Tournee gehen. Das gab der Gitarrist der legendären britischen Rockband am Mittwoch auf seiner Internetseite bekannt. Wie das neue Album heißen und wann es erscheinen soll, verriet Gilmour, der am Freitag 69 Jahre alt wird, allerdings nicht.

