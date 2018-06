Rom (AFP) Bei einem schweren Unwetter in Italien sind am Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde an der Adriaküste nahe Urbino von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie die Behörden mitteilten. In der Toskana starb ein Autofahrer, als sein Fahrzeug in der Nähe der Stadt Lucca von einem Felsen getroffen wurde. Die Stürme mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 180 Stundenkilometern sorgten für erhebliche Schäden in Norditalien. Mehrere Straßen wurden für den Verkehr gesperrt, vielerorts blieben Schulen und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen.

