Washington (AFP) Der sinkenden Einfluss der Gewerkschaften in den Industrieländern verschärft nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) die soziale Ungleichheit. Die Kluft zwischen Normal- und Topverdienern sei dadurch gewachsen, heißt es in einer aktuellen Studie des IWF. Aufgabe der Gewerkschaften sei es, für eine "gerechtere" Lohnverteilung zu sorgen, schrieben die Ökonominnen Florence Jaumotte und Carolina Osorio Buitron. Gehe ihr Einfluss zurück, schwäche dies die Verhandlungsposition der Arbeitnehmer in den Lohnverhandlungen.

