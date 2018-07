Tokio (AFP) Die älteste Frau der Welt ist am Donnerstag 117 Jahre alt geworden. Die Japanerin Misao Okawa sei noch immer "gut in Form", sagten Vertreter ihres Altenheims in Osaka der Nachrichtenagentur AFP. Unter ihren Geburtstagsgästen war unter anderen ihr 92-jähriger Sohn Hiroshi und ein zwei Jahre altes Urenkelkind. Auf die Frage, ob sie das Geheimnis eines langen Lebens gelüftet habe, sagte sie schüchtern: "Also, ich weiß nicht."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.