Ottawa (AFP) Ein seit Ende Januar in Nordkorea vermisster Pastor aus Kanada wird von der autoritären Regierung in Pjöngjang festgehalten. Darüber sei die Familie von Hyeon Soo Lim von der kanadischen Regierung informiert worden, teilte seine presbyterianische Kirche am Donnerstag mit. Lim war am 31. Januar von China nach Nordkorea gereist, seitdem gab es keine Nachrichten von ihm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.