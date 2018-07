Hannover (dpa) - Eklat beim deutschen Vorentscheid des Eurovision Song Contest: Newcomerin Ann Sophie wird Deutschland beim ESC in Österreich vertreten. Eigentlich hatte Andreas Kümmert die Wahl gewonnen, nahm sie aber nicht an. Das Publikum reagierte mit Buh-Rufen. Die Hamburgerin Ann Sophie wurde als Zweitplatzierte zur Siegerin erklärt. Sie startete in New York ihre Musikkarriere und hatte sich im Februar beim ESC-Clubkonzert die Wildcard für den deutschen Vorentscheid gesichert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.