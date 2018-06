Ramallah (AFP) Ein wichtiges Gremium der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) hat beschlossen, die Sicherheitskooperation mit Israel zu beenden. Der Zentralrat der PLO entschied am Donnerstag, "die Sicherheitskooperation mit der Besatzungsmacht in all ihren Formen zu stoppen", und rief Israel auf, "die volle Verantwortung" für die Palästinenser in den besetzten Gebieten zu übernehmen. Der Schritt könnte weitreichende Auswirkungen für die palästinensische Autonomiebehörde haben.

