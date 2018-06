Kathmandu (AFP) Nach der Bruchlandung einer Passagiermaschine der Turkish Airlines in Nepal haben am Donnerstag tausende Menschen am Flughafen der Hauptstadt Kathmandu festgesessen. Ausgerechnet zu Beginn der Reisesaison blieb der Airport nach dem glimpflich verlaufenen Unglück vom Vortag weiter geschlossen. An Bord der Turkish-Airlines-Maschine gab es keine Verletzten.

