Wellington (AFP) Neuseeland späht Medienberichten zufolge in großem Stil Nachbarstaaten im Südpazifik aus und gibt die Informationen dann an ein von den USA angeführtes Geheimdienstbündnis weiter. Überwacht würden etwa Telefonate, E-Mails, Chats und Internetaktivitäten von Ministern und ranghohen Beamten in Ländern der Region, berichtete die Zeitung "New Zealand Herald" am Donnerstag unter Berufung auf Dokumente von Ex-US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden. Die Spionageaktivitäten dienten dazu, Neuseelands Platz im Geheimdienstbündnis "Five Eyes" zu sichern, zu dem auch die USA, Großbritannien, Kanada und Australien gehören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.