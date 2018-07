Kano (AFP) Die Islamistengruppe Boko Haram hat in ihrer Hochburg Gwoza im Nordosten Nigerias mehrere Zivilisten getötet. Die Extremisten hätten vor dem Haus eines islamischen Geistlichen eine Gruppe von Männern angegriffen, berichtete am Donnerstag eine Zeugin, die in den Nachbarstaat Adamawa fliehen konnte. Die Männer seien später vor den Augen ihrer Ehefrauen getötet worden. "Die Boko-Haram-Kämpfer brachten Kartons voller neuer Waffen, testeten diese und erschossen die Männer, die sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen mussten."

