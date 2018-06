Wien (AFP) Genau ein Jahr nach ihrem Triumph beim Eurovision Song Contest (ESC) erscheint die erste Platte von Conchita Wurst. Das Album "Conchita" mit 14 Songs werde am 13. Mai veröffentlicht, teilte die bärtige Dragqueen am Donnerstag in Wien mit. Der Titel "Rise like a Phoenix", mit dem Conchita Wurst am 11. Mai den Song Contest in Kopenhagen gewann, sei allerdings nicht auf der Platte. Am Donnerstagabend tritt die Sängerin als Gast beim deutschen ESC-Vorentscheid in Hannover auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.