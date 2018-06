Madrid (AFP) In Spanien haben im vergangenen Jahr im Schnitt 95 Familien pro Tag wegen Überschuldung ihr Zuhause verloren. Insgesamt seien 34.680 Wohnungen zwangsgeräumt worden, teilte das Nationale Statistikinstitut am Donnerstag mit. Dies war ein Plus von 7,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einschließlich Ferienhäuser, Büros und Bauernhöfen stieg die Zahl der Zwangsräumungen demnach 2014 sogar um 9,3 Prozent auf 119.442. Zwangsräumungen sind in Spanien zum Symbol der Finanz- und Wirtschaftskrise geworden, die durch das Platzen der Immobilienblase 2008 ausgelöst worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.