Donezk (AFP) Nach dem schweren Grubenunglück im ostukrainischen Rebellengebiet Donezk haben Rettungskräfte 32 Bergleute tot aus dem Bergwerk geborgen. Ein weiterer Arbeiter werde vermisst, teilten die ukrainischen Behörden und das von den prorussischen Separatisten eingesetzte Katastrophenschutzministerium am Donnerstag übereinstimmend mit. Nach der Explosion in der Grube Sasjadko, einer der größten des Landes, war am Mittwochabend zunächst von 17 Toten und 16 Verletzten die Rede gewesen.

