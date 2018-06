Washington (AFP) Nach Kritik an der ausschließlichen Benutzung eines privaten E-Mail-Kontos während ihrer Zeit als US-Außenministerin will Hillary Clinton den Schriftverkehr öffentlich machen. "Ich will, dass die Öffentlichkeit meine E-Mails sieht", teilte Clinton am späten Mittwochabend im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Das US-Außenministerium erklärte, die Veröffentlichung "so schnell wie möglich" prüfen zu wollen. Angesichts der großen Datenmenge könne dies aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

