Riad (AFP) Die USA wollen einen politischen Neuanfang in Syrien gegebenenfalls auch durch militärischen Druck auf Machthaber Baschar al-Assad erreichen. "Er hat jeglichen Anschein von Legitimität verloren, aber unsere absolute Priorität ist es, den IS zu zerstören und zu besiegen", sagte US-Außenminister John Kerry am Donnerstag bei einem Besuch in Saudi-Arabien. "Letztendlich wird eine Kombination aus Diplomatie und Druck nötig sein, um einen politischen Übergang zu erreichen". Dabei könne auch "militärischer Druck erforderlich sein", falls sich Assad weiterhin ernsthaften Verhandlungen verschließe.

