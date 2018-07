Washington (AFP) In Erwartung schwerer Schneestürme sind in den USA am Donnerstag tausende Flüge gestrichen worden. Hunderttausende Schüler und Beamte blieben zu Hause. Insgesamt waren von der Schneesturmwarnung 29 Millionen Menschen zwischen Texas im Süden über die Küste von Virginia im Osten bis zu den Neuengland-Staaten im Nordosten betroffen, wie der staatliche Wetterdienst mitteilte.

